Flashpoint: ecco come sarebbe Lauren Cohan in una terrificante versione donna del Joker

"Sto sorridendo". Una nuova fanart ci mostra che aspetto avrebbe la Martha Wayne di Lauren Cohan nei panni del Joker di Flashpoint nel film di Flash.

A giudicare dagli ultimi avvenimenti in casa DC, il film di Flash diretto da Andy Muschietti sarà davvero da non perdere. Infatti, non solo vedremo un nuovo adattamento di Flashpoint, ma potremmo anche rivedere Michael Keaton nei panni di Batman.

La premessa, dunque, promette bene, ma quali sono altri elementi che potrebbero far parte del progetto?

Uno dei curiosi potrebbe essere l'introduzione di Martha Wayne come Joker, come accade nei fumetti, dopo che nella timeline alternativa a rimanere ucciso a seguito della celebre rapina è Bruce Wayne, e non i suoi genitori. Così Thomas Wayne decide di vestire i panni di Batman, mentre Martha, in preda alla follia, diventa il Joker.

Questa fanart di spdrmnkyxxiii ci mostrerebbe dunque che aspetto potrebbe avere Lauren Cohan come Joker (interprete di Martha Wayne in Batman v. Superman), accompagnata dal Batman di Jeffrey Dean Morgan (Thomas Wayne in Batman v. Superman).

"Ti stupiresti se sapessi quali mostri è in grado di creare questo mondo #flashpointparadox #Thomaswayne #marthawayne #TheJoker" scrive l'autore nel post che trovate anche in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate di questa fanart? E dell'idea di vedere questa versione del Joker nel film di Flash? Fateci sapere nei commenti.