Flashdance, Jennifer Beals lanciò involontariamente una moda!

Flashdance ha segnato in maniera indelebile la moda degli anni '80. Tra capelli cotonati e scaldamuscoli il film è diventato un punto di riferimento per gli amanti di quell'epoca. Pare che, una delle tendenze avviate dalla pellicola sia stata frutto di un errore della protagonista.

Non è la prima volta che il cinema influenza la moda ma, in questo capo, ha segnato l'introduzione di un vero e proprio capo d'abbigliamento che tuttora è utilizzatissimo. La protagonista di Flashdance Jennifer Beals fu fautrice di un tipo di moda immortale. Il suo personaggio, infatti, avrebbe dovuto indossare una felpa con il colletto che, in realtà, non è presente all'interno del film. Questo perchè la ragazza lavò l'indumento in lavatrice e ciò lo portò a rimpicciolirsi.

Per evitare di sprecare un abito di scena l'attrice decise di tagliare il colletto in per riuscire ad indossarla. Nonostante inizialmente la Beals fosse terrorizzata dalla reazione che avrebbe potuto ottenere da regista e costumisti per aver "rovinato" un capo fornito dalla produzione. In realtà l'idea piacque molto soprattutto per lo stile street e pop che trasmetteva e nel quale il personaggio era totalmente immerso. Proprio per questo motivo si decise di usare la felpa all'interno del film e ciò lanciò una vera e propria moda planetaria.

