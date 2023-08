Flashdance, un inaspettato regista rinunciò a dirigere il cult con Jennifer Beals

Flashdance è una delle pellicole che ha segnato in maniera indelebile gli anni '80. La storia di Alex è diventata il simbolo di una generazione che, in quel periodo, stava cercando in tutti i modi di affermarsi. Originariamente, però, il film sarebbe dovuto essere diretto da un altro regista.

Flashdance ha segnato un'epoca anche grazie alla moda lanciata involontariamente da Jennifer Beals. Insomma, la pellicola ha raccontato un periodo storico attraverso la musica, la moda e la danza. Diretto da Adrian Lyne, originariamente, il film avrebbe dovuto avere alla direzione un regista che è diventato una vera e propria leggenda e, soprattutto, in quello stesso periodo sbancava il lunario con uno dei più grandi gangster movie mai realizzati.

Pare, infatti, che all'inizio la pellicola fosse stata affidata a Brian De Palma che abbandonò il progetto in fase di pre-produzione per lavorare a Scarface (1983). La carriera di Lyne si incrocerà più volte con i rifiuti del regista poiché anni dopo la storia venne ripetuta con Attrazione fatale che, dopo la rinuncia di De Palma, fu affidato a Lyne. Si può quasi dire che il regista di Flashdance abbia lanciato la propria carriera grazie allo zampino indiretto del cineasta italo-americano.

