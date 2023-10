Flashdance, il film è ispirato ad una storia vera!

Flashdance è, senza alcun dubbio, sinimo degli anni '80. Negli abiti, nelle musiche e nel modo di vivere l'arte, la pellicola ha lanciato talmente tante mode di quel decennio da essere entrata di diritto nella cultura pop. Ma a chi è realmente ispirata la storia della protagonista di Flashdance?

La pellicola racconta la storia di Alex, una giovane ballerina che, per arrotondare lavora come saldatrice. La sua occupazione cerca di sostenerla in attesa che possa esaudire il suo sogno e diventare una ballerina professionista di altissimo livello. Una delle audizioni che la protagonista tenta nel corso del film è entrata in pochissimo tempo nell'olimpo delle scene più cult della storia del cinema. Addirittura, la protagonista di Flashdance lanciò senza neanche accorgersene una moda nell'abbigliamento.

In realtà, la storia di Alex, era ispirata ad una vicenda realmente accaduta che aveva visto protagonista una giovane ballerina americana. Maureen Marder, infatti, era una ballerina che lavorava di giorno come saldatrice in una azienda americana. E' proprio da questa storia che è partita l'immagine, entrata poi nell'immaginario collettivo, della doppia vita dei ballerini che tiravano avanti facendo lavori differenti durante la giornata e dedicando parte della loro vita a fare provini e a cercare di sbancare il lunario.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Flashdance. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!