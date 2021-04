Flashback, Dylan O'Brien ossessionato da Maika Monroe nel primo trailer ufficiale

Lionsgate ha pubblicato il primo e atteso trailer ufficiale del thriller-horror The Education of Friederick Fitzell di Cristopher MacBride, annunciando anche il cambio di titolo in Flashback e mostrando finalmente in azione Dylan O'Brien e Malika Monroe nei rispetti ruoli da protagonisti.

Il film, come detto, è scritto e diretto da Christopher MacBride, noto principalmente per aver diretto il thriller in found footage The Conspiracy, e sarà prodotto da Lee Kim (I’ll Follow You Down) per la Resolute Films. Russell Ackerman e John Schoenfelder della Addictive Pictures saranno i produttori esecutivi del progetto.

La trama segue le vicende di un uomo, Fred, che letteralmente e metaforicamente viaggia nel suo passato dopo un incontro casuale con un uomo dimenticato che apparteneva al periodo della sua giovinezza. Fred inizierà lentamente a venire a conoscenza di un mistero a lungo nascosto riguardo una ragazza scomparsa, una droga chiamata Mercury, e una creatura terrificante che adesso lo perseguita anche nella sua vita da adulto. Con l’intersecarsi e il proseguire paralleli di passato, presente e futuro, Fred sperimenta tutte le vite possibili che avrebbe potuto vivere. Ma quale sceglierà di seguire?



Nel cast del film troviamo anche Hannah Gross, Amanda Brugel e Emory Cohen, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il prossimo 4 giugno 2021.