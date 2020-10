Flash: la Warner vorrebbe Gal Gadot e la sua Wonder Woman nel film con Ezra Miller

Ormai le notizie sul casting del nuovo film su Flash con Ezra Miller si susseguono in maniera rapidissima, visto che come già pre-annunciato questo film servirà da ripartenza e reset per tutto l'Universo DC finora visto al cinema; l'ultima voce dà come possibile la presenza di Gal Gadot e della sua Wonder Woman nella storia.

Dopo neanche 24 ore dalla notizia del rinvio nelle sale di Flash, il sito The Illuminerdi sostiene che la Warner è attualmente in trattative per portare Gal Gadot all'interno del cast della pellicola di Andy Muschietti; l'attrice dovrebbe così comparire in un ruolo di supporto non troppo ingombrante nel corso del film. Visto che da più parti è stato riportato che Flash sarà ispirato liberamente all'albo Flashpoint, la presenza di Wonder Woman avrebbe certamente senso.

La storia del film, infatti, permetterà dunque di incontrare diverse versioni dei supereroi DC grazie agli universi paralleli: è già confermato il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Bruce Wayne/Batman. da tempo che si vocifera di una possibile apparizione anche di Val Kilmer e George Clooney, dato che lo stesso Muschietti ha definito il film come un "ponte tra personaggi e timeline", portando molti a sostenere la tesi che, oltre a quelle già annunciate, rivedremo diverse controparti degli stessi personaggi DC.

Suggestiva anche l'idea di un possibile ritorno di Nicolas Cage nei panni di Superman; l'attore infatti sarebbe dovuto essere Clark Kent nel Superman Lives mai realizzato di Tim Burton.

Non sappiamo quali sorprese potrà ancora riservarci il film diretto da Andy Muschietti, ma una cosa è certa: Flash è diventato in poco tempo uno progetti DC più attesi dai fan, e gran parte del merito va proprio alla nuova direzione scelta per la pellicola. E pensare che fino a qualche mese fa ci chiedevamo ancora se esistesse davvero una sceneggiatura...