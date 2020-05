Flash, cosa rimane del progetto Warner Bros? Le ultime novita sul cast

Con le produzioni bloccate e il recente scandalo di cui è stato protagonista Ezra Miller il film di Flash non sembra passarsela poi così bene. Adesso, un nuovo rumor vorrebbe anche un recast all'orizzonte: quello di Iris West.

Secondo CBM, che cita The Illuminerdi come fonte, un nuovo casting call di Flash starebbe infatti cercando un'attrice tra i 21 e i 25 anni per interpretare una 23enne Iris West.

"Intelligente, audace, sempre con il telefono in mano. Enegertica, e forse ipercaffeinata, tenace. È la novella reporter del Central Citizen. Può essere un po' sopra le righe, a volte, ma a dispetto delle sue idiosincrasie, ha qualcosa che semplicemente affascina le persone" questa sarebbe la descrizione del personaggio secondo il sito, a cui si aggiungono "un senso della moda alla Carrie Bradshaw" e "un ingegno alla Christiane Amanpour".

Qualche informazione viene poi data anche sul suo ambiente di lavoro, il Central Citizen "un giornale moderno e perfetto per la stilosa reporter dallo sguardo vivace".

Finora, la Iris West del DCEU era stata Kiersey Clemons (Eye Candy, Transparent), ingaggiata da Zack Snyder ai tempi di Batman v. Superman e Justice League, senza però mai apparire sullo schermo (eccetto che nel famigerato Snyder Cut, in una scena dove veniva salvata da Barry, rimossa dalla versione teatrale).

Potrebbe essere che, dopo gli ennesimi cambi alla sceneggiatura e alla regia del film, e con il blocco alle riprese che non sappiamo quanto possa ancora durare, si sia deciso di optare per un'altra interprete.

Ovviamente, ribadiamo, al momento si tratta di un semplice rumor, ma visto anche il possibile recast di Ezra Miller, non è detto che il layout principale della pellicola non cambi del tutto.

Il film di Flash uscirà al cinema il 2 giugno 2022.