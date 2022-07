Flash, Warner Bros. punta ancora all'uscita in sala nonostante il caso Ezra Miller

Viviamo in un periodo storico in cui l'uscita in sala di un film è tutt'altro che scontata, con le piattaforme streaming che hanno sempre più voce in capitolo e un mercato che, spesso, offre numeri al di sotto delle aspettative: se poi, come nel caso di Flash, ci si mettono anche le spiacevoli notizie sul protagonista... La frittata è fatta.

Mentre continuano ad arrivare novità sulla situazione di Ezra Miller, con nuove accuse che piovono giorno dopo giorno sul capo della star di Animali Fantastici e Noi Siamo Infinito, in molti si chiedono dunque che destino toccherà al film su Flash, su cui Warner Bros. sembrava puntare parecchio per rilanciare un universo DC piuttosto stanco.

L'ipotesi di una cancellazione definitiva (o di una sostituzione del protagonista) era stata ovviamente ventilata da molti tempo fa, ma sembrerebbe esser stata definitivamente accantonata in virtù del fatto che il film di Andy Muschietti sarebbe praticamente pronto; proprio in queste ore, inoltre, voci interne confermano la volontà di Warner Bros. di puntare all'uscita esclusiva in sala, senza quindi deviare per una più discreta release via streaming.

Vedremo comunque se ci saranno evoluzioni in tal senso: certo è che il percorso di Flash sembra destinato ad essere tutt'altro che lineare e privo di intoppi! Secondo le ultime notizie, intanto, Ezra Miller starebbe ospitando tre bambini in una casa piena di armi e marijuana.