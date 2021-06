Flash, un video leak svela nuovi dettagli sul film con Ezra Miller e Michael Keaton

Mentre continuano le riprese del film di Flash, e dal set ci arrivano anche le prime foto che ritraggono i suoi protagonisti (l'avete già vista la nuova auto del Bruce Wayne di Michael Keaton?), online è trapelato un video che sembra fornire qualche dettaglio in più sugli eventi a cui assisteremo nella pellicola...

Nelle scorse ore ha infatti fatto la sua apparizione sul web un filmato, ora rimosso, in cui l'interprete di Barry Allen Ezra Miller e il regista Andy Muschietti raccontavano qualcosa in più sul film di Flash.

Impostato con uno stile solitamente riservato alle featurette promozionali, come osserva anche il sito Murphy's Multiverse potrebbe trattarsi di un video realizzato in occasione della presentazione del film di Flash al DC FanDome della scorsa estate, poi scartato perché magari si è deciso di rimandare a un secondo momento alcuni reveal, come ad esempio la presenza di Supergirl.

Nel video abbiamo infatti un entusiasta Ezra Miller che rivela come uno dei suoi aspetti preferiti delle abilità di Flash sia il fatto che pur trattandosi teoricamente di un unico potere, questo ha poi diverse funzioni e manifestazioni, inclusa la capacità di viaggiare nel tempo, e conferma il fatto che vedremo più Batman all'opera.

Nel frattempo che Andy Muschietti ci parla invece di questa versione "un po' raffazzonata" della Justice League che comparirà nel film, sullo schermo si susseguono dei concept art che rivelano non solo i già citati Flash, Batman e Supergirl, ma un altro personaggio chiave coperto però da un bollino con su scritto "spoiler alert".

E mentre non sappiamo di chi si possa trattare, tra le ipotesi di Murhpy figurano un Kal-El versione Flashpoint o magari Wonder Woman, anche in base al poco che si riesce a intravedere dal filmato.

Non sappiamo se a questo punto il video verrà condiviso per via ufficiale nei prossimi mesi, ma sicuramente per scoprire tutta la verità dovremo aspettare l'uscita di Flash nelle sale, programmata per novembre 2022.