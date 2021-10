Flash: il primo trailer mostra il ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck!

Come promesso dal regista Andy Muschietti solo qualche giorno fa, l'attesissimo cinecomic DC Films The Flash ha debuttato al DC FanDome con il primo trailer ufficiale, che come al solito vi proponiamo all'interno dell'articolo.

Prodotto da DC Films, The Disco Factory e Double Dream e distribuito dalla Warner Bros. Pictures, il film rappresenta il dodicesimo film del DC Extended Universe ed è stato diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson, già autrice di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Nel cast, oltre al ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen/Flash dopo il recente Justice League di Zack Snyder, anche quelli di Ben Affleck e Michael Keaton, che riprendono il ruolo dei rispettivi Batman. Inoltre, l'attrice emergente Sasha Calle sarà Supergirl e Kiersey Clemons sarà Iris West.

Il film, come anticipato dal filmato promozionale, racconterà il tentativo del supereroe scarlatto di usare i suoi poteri da velocista per viaggiare indietro nel tempo allo scopo di prevenire l'omicidio di sua madre: la cosa però porterà a conseguenze indesiderate, con Flash che si ritroverà catapultato nel Multiverso. Come si vede dal trailer, ci saranno anche due Flash (o almeno due Flash). Opera dalla gestazione lunghissima (lo sviluppo di un primo film basato su Flash è iniziato addirittura nel 2004, con più sceneggiatori e registi che si sono succeduti a cadenza regolare a cominciare dal 2014, anno dopo il quale è stato riconsiderato come parte del DCEU), Flash ha concluso le riprese ad ottobre 2021.

La data d'uscita è fissata per il ​​4 novembre 2022.