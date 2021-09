Flash, tornerà Martian Manhunter dalla Snyder Cut di Justice League?

Sono attualmente in corso le riprese di Flash, e nei giorni scorsi abbiamo visto il giovane Barry Allen in una foto sul set con Andy Muschietti. I rumor degli ultimi giorni parlano della possibile presenza nel cast del film DC di Harry Lennix, che potrebbe riportare sullo schermo il suo Martian Manhunter visto nella Snyder Cut di Justice League.

Le voci, non si sa quanto attendibili, nascono da un nuovo aggiornamento sul sito IMDb, che accredita lo stuntman Kenny Knight come controfigura di Harry Lennix in Flash. Si tratta di un sito modificabile non solo da addetti ai lavori e persone informate, per cui non è raro che si tratti di abbagli, se non di vere e proprie bufale. Fatto sta che il rumor, effettivamente interessante, si sta diffondendo, e in molti iniziano a sperare di vedere Martian Manhunter nel film di Andy Muschietti.

Se nei giorni scorsi abbiamo avuto la prova che i Batman di Ben Affleck e Robert Pattinson hanno lo stesso stuntman, il buon Kenny Knight ha lavorato recentemente a film come Wrath of Man e Crudelia, e sarà anche in Gli Eterni dei Marvel Studios.

Dopo aver suscitato l'interesse dei fan, in ogni caso, il sito IMDb è stato parzialmente corretto: Kenny Knight risulta ancora accreditato in Flash, ma Harry Lennix non è più menzionato.