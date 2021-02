Flash, tutti i supereroi annunciati finora per il cinecomic con Ezra Miller!

Non solo Justice League di Zack Snyder per la star Ezra Miller, che molto presto inizierà le riprese per The Flash: il nuovo cinecomic DC Films è in arrivo nel 2022, e promette di mostrare il DC Universe come mai fatto prima sul grande schermo.

Diretto da Andy Muschietti, il cinecomic porterà il protagonista Barry Allen attraverso il Multiverso, che con le sue infinite possibilità vedrà l'arrivo (o il ritorno) di diversi supereroi. Vediamo insieme quali sono i personaggi DC confermati finora per il film:

Flash : apparso per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice, rivisto in Suicide Squad e poi in Justice League, finalmente il personaggio di Ezra Miller avrà il suo film stand-alone: ricordiamo che a lui sono legati i personaggi di Iris West e Harry Allen , rispettivamente interpretati da Kiersey Clemons e Billy Crudup , che rivedremo nella Snyder Cut.

: apparso per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice, rivisto in Suicide Squad e poi in Justice League, finalmente il personaggio di Ezra Miller avrà il suo film stand-alone: ricordiamo che a lui sono legati i personaggi di , rispettivamente interpretati da , che rivedremo nella Snyder Cut. Batman di Ben Affleck : non è chiaro quale ruolo avrà il Bruce Wayne di Zack Snyder nel film di Muschietti, né quanto sarà rilevante il suo coinvolgimento, ma con la sua apparizione nel nuovo cinecomic DC Ben Affleck farà registrare un nuovo record: sarà l'unico attore ad aver interpretato il cavaliere oscuro in quattro lungometraggi diversi.

: non è chiaro quale ruolo avrà il Bruce Wayne di Zack Snyder nel film di Muschietti, né quanto sarà rilevante il suo coinvolgimento, ma con la sua apparizione nel nuovo cinecomic DC Ben Affleck farà registrare un nuovo record: sarà l'unico attore ad aver interpretato il cavaliere oscuro in quattro lungometraggi diversi. Batman di Michael Keaton : dal canto suo Keaton arriverà alla terza interpretazione di Batman dopo il film originale di Tim Burton del 1989 e il suo sequel Batman Returns: anche in questo caso i dettagli sul coinvolgimento dell'attore sono stati tenuti nascosti, ma è stato riferito che l'attore dovrebbe avere un ruolo centrale nel futuro del franchise.

: dal canto suo Keaton arriverà alla terza interpretazione di Batman dopo il film originale di Tim Burton del 1989 e il suo sequel Batman Returns: anche in questo caso i dettagli sul coinvolgimento dell'attore sono stati tenuti nascosti, ma è stato riferito che l'attore dovrebbe avere un ruolo centrale nel futuro del franchise. Supergirl: Sasha Calle è stata annunciata nel ruolo di Supergirl solo qualche ora fa, presentata sui social da Andy Muschietti in persona. Si tratta dell'esordio assoluto di Kara Zor-el sul grande schermo, e anche in questo caso non è dato sapere quale sarà il suo ruolo: i viaggi temporali di Flash faranno di lei una versione femminile di Superman (eliminando l'Uomo d'Acciaio di Henry Cavill come dovrebbe accadere con il Batman di Affleck) oppure sarà la canonica cugina di Kal-el e il suo debutto preparerà il terreno all'insperato ma tanto atteso sequel di Man of Steel?

The Flash uscirà nel 2022.