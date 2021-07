Flash, spunta un video dal set: ma il costume di Ezra Miller potrebbe deludere i fan

Anche se le riprese di Flash sono state interrotte a causa di un incidente che ha coinvolto uno stuntman, nei giorni scorsi sono trapelate nuove immagini dal set del film. Si tratta di un breve video in cui appare il protagonista Ezra Miller. Il suo costume, però, non è visibile, ed è un dettaglio che i fan potrebbero non gradire.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, infatti, si tratta di una breve sequenza d'azione, in cui Flash inizia a correre. Quello che si nota è che Ezra Miller indossa una tuta per il motion capture. Il costume che si vedrà nel film, quindi, potrebbe non essere quello indossato da Barry Allen in Justice League, che tanto era piaciuto ai fan.

Nelle scorse settimane, altre foto dal set di Flash potrebbero aver segnalato importanti novità sulla presenza di un Multiverso nel film. Sulla eventuale presenza di Grant Gustin, il Barry Allen della serie tv The Flash, lo showrunner di quest'ultima, Eric Wallace, aveva detto qualche tempo fa:

"Mi piacerebbe vedere Grant apparire da qualche parte nella loro versione del film. Dico che gli ho detto: Sai una cosa? Adesso ti concedo un paio di settimane di ferie. Non so se lo faranno, ma io l'ho detto. Perché so che Grant ne sarebbe entusiasta. Penso che si divertirebbe un bel po'. Ho anche detto a Ezra Miller che gli avremmo dato il bentornato a braccia aperte."