Flash e Shazam 2: cambiano le date di uscita dei film DC

Assieme al rinvio di The Batman, Warner Bros. Pictures ha annunciato anche lo spostamento di altri due cinecomic DC: Flash e Shazam! 2. Scopriamo insieme le nuove date d'uscita.

L'emergenza Coronavirus ha costretto gli studios a rivoluzionare i propri calendari, non solo a livello produttivo, ma anche distributivo.

E andando spesso di pari passo le due cose, come anche in questo caso, non era difficile prevedere un simile esito.

Con le produzioni ferme e i set chiusi, non si può girare, ergo... Uscita rimandata per diversi titoli, e movimenti vari per altri in modo da far quadrare il tutto.

Se quindi è vero che Shazam! 2 uscirà 7 mesi dopo la data precedentemente annunciata, e andrà dal 1 aprile al 4 novembre 2022, per il film di Flash che al momento ha ben altri problemi visti i recenti guai con Ezra Miller, c'è invece un anticipo di un mese: dal 1 luglio 2022 passa ora al 2 giugno dello stesso anno.

Se suona strano però l'anticipo, piuttosto che il posticipo, di The Flash, ricordiamo che poco tempo fa si era in effetti ipotizzato uno spostamento dell'uscita del film DC per evitare di scontrarsi con Captain Marvel, che sempre a causa degli slittamenti dovuti all'attuale situazione sanitaria è stato annunciato per il 1 luglio 2022 (e quindi a pochissimi giorni di distanza dalla precedente data di debutto di Flash).

Sarà stata davvero questa la ragione? Chi può dirlo.