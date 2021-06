Flash, primo sguardo alla Supergirl di Sasha Calle: ecco il nuovo video dal set

Proprio ieri Andy Muschietti aveva condiviso la primafoto del costume di Supergirl per Flash e ora, un nuovo video dal set ci permette di dare un primo sguardo all'interprete della supereroina all'opera.

Sebbene non si sappia molto su questa pellicola dedicata al velocista scarlatto, proprio nelle scorse ore è stato possibile ammirare Sasha Calle nei panni della cugina di Superman. Il video sembra mostrare una scena in cui Supergirl è in volo, dato che vediamo Sasha Calle che viene portata giù da un cavo che simula il suo atterraggio sulla terra. È interessante notare che l'eroina non indossa alcun mantello, il che potrebbe suggerire che verrà aggiunto in post-produzione in modo del tutto simile a quanto accaduto al mantello di Henry Cavill nel DCEU. Intanto, qualche giorno fa abbiamo potuto dare un primo sguardo anche al costume di Ezra Miller per Flash.

Michael Keaton e Ben Affleck torneranno nei panni dei rispettivi Batman e guideranno Barry in questo viaggio ispirato al fumetto Flashpoint di Geoff John in cui il velocista scarlatto si trova in un universo DC alterato. Kiersey Clemons vestirà i panni di Iris West nel film mentre Maribel Verdú interpreterà Nora Allen. Come ormai sappiamo Flash sarà diretto da Andy Muschietti e si baserà su una sceneggiatura scritta dalla sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson.