Flash, primo sguardo al nuovo costume di Ezra Miller: ecco il logo ufficiale!

Dopo aver svelato il logo ufficiale di Flash lo scorso aprile insieme all'annuncio di inizio riprese, il regista Andy Muschietti ha ora pubblicato un'immagine della saetta impressa sul nuovo costume dell'eroe di Ezra Miller.

Come potete vedere nel post in calce alla news, Muschietti ha condiviso su Instagram una foto ravvicinata della nuova tuta del Velocista Scarlatto, mostrando da vicino la versione "in real life" del classico logo del personaggio DC.

Oltre a Miller nei panni di Barry Allen/Flash, lo ricordiamo, il film includerà il già annunciato ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle rispettive iterazioni di Batman. Mentre il ruolo di Affleck non è ancora chiaro, i primi report descrivevano il Bruce Wayne di Keaton come una sorta di Nick Fury del DCEU. Purtroppo al momento i dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, ma sembra che ciò sarà possibile per via di alcune similitudini con la trama di Flashpoint, celebre miniserie a fumetti scritta da Geoff Johns e incentrata sulla capacità di Flash di viaggiare nel tempo.

Che ve ne pare di questo primo sguardo al costume? Fatecelo sapere nei commenti. Mentre proseguono le riprese a Londra, il regista di IT ha stuzzicato i fan con una foto del costume di Michael Keaton macchiato di sangue.