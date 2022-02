Flash, nuovo sguardo al costume inedito di Ezra Miller dal fumetto prequel del film DC

Mentre si continua a discutere del futuro del Batman di Ben Affleck dopo The Flash, il nuovo cinecomic DC Films in uscita a novembre prossimo è tornato a mostrarsi tramite un fumetto ufficiale pubblicato dalla DC Comics.

L'artista Juan Ferreyra ha infatti condiviso sui suoi canali social sguardo al fumetto "The Flash: The Fastest Man Alive" #2, il capitolo centrale del fumetto prequel di The Flash che racconterà la storia di Barry Allen tra Justice League di Zack Snyder e il nuovo diretto da Andy Muschietti: nell'immagine, disponibile in calce all'articolo, Ferreyra mostra una nuova versione del costume di Flash, che sarà la base di partenza della tuta utilizzata dall'eroe nel film in uscita.

Secondo la trama ufficiale del fumetto, "The Flash: The Fastest Man Alive" è ambientato durante i primi giorni di Barry Allen come Flash, quando il protagonista deve trovare un equilibrio tra il suo nuovo lavoro di supereroe e il suo tirocinio presso il laboratorio di polizia forense: la pressione inizia a travolgerlo, letteralmente, quando la mostruosa minaccia fusa chiamata Tar Pit appare a Central City. Riuscirà Barry a controllare le sue abilità, fermare Tar Pit e salvare la città?

In attesa di ulteriori novità sul film con Ezra Miller, date un'occhiata a questo magnifico poster fan made di The Flash ispirato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il cinecomic DC, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata al 4 novembre 2022.