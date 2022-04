Flash: primo sguardo al nuovo costume di Batman indossato da Michael Keaton!

Dopo i guai legati per la star Ezra Miller, si torna a parlare dell'attesissimo The Flash grazie ad una serie di foto trapelate online in queste ore e tutte dedicate al nuovo costume di Batman di Michael Keaton.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le immagini mostrano Michael Keaton nel nuovo costume di Batman per un test screening, che permette ai fan di dare un'occhiata da vicino alla tuta 'evoluta' dal Batman di Tim Burton. L'immagine riportata infatti svela che il 'vecchio' Bruce Wayne di Keaton indosserà una versione modernizzata dell'abito visto per la prima volta dal pubblico di tutto il mondo nel 1989, che ancora vanta l'iconico simbolo del pipistrello giallo sull'armatura nera.

Tuttavia, poiché il Batman del cosiddetto 'BurtonVerse' tornerà in due diversi film distinti in arrivo per DC e Warner Bros, non è chiaro se le foto nel post facciano riferimento a The Flash di Andy Muschietti oppure a Batgirl, il primo lungometraggio DC Films previsto come esclusiva del servizio di streaming on demand HBO Max. Inizialmente il ritorno di Michael Keaton doveva compiersi in The Flash, ma dopo lo slittamento del film con Ezra Miller al giugno 2023 è probabile che l'attore sarà visto per la prima volta in Batgirl, che è ancora previsto per la fine del 2022 su HBO Max. Naturalmente vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, che cosa ve ne pare di questa versione modernizzata del costume originale di Batman? Ditecelo nei commenti.