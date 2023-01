Flash, primo sguardo a Central City! Andy Muschietti pubblica la foto dal set

Il 2023 sarà finalmente l'anno del primo film DC interamente dedicato a Flash, con protagonista Ezra Miller. Al timone del film il regista di IT, Andy Muschietti, che sui social ha condiviso una nuova immagine direttamente dal set del film che amplierà la narrazione del personaggio già comparso in Justice League.

La foto di Muschietti mostra per la prima volta Central City mentre il regista tiene fra le mani un fulmine.



Nel film The Flash, Barry Allen (Miller) viaggia indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre, che porta conseguenze impreviste nella linea temporale. La lavorazione del film è stata molto tormentata a causa dei problemi personali di Ezra Miller, che dopo vari arresti e denunce si è scusato pubblicamente l'estate scorsa.

Pare che il rischio cancellazione di The Flash abbia avuto l'effetto di una sveglia per Ezra Miller, e da quel momento la situazione sembra sia rientrata.



Scritto da Christina Hodson e diretto da Andy Muschietti, The Flash comprende nel cast anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons nel ruolo di Iris West, Ron Livingston nel ruolo di Henry Allen e Maribel Verdu nei panni di Nora Allen.

Nel film ci sarà anche il ritorno di Ben Affleck e soprattutto Michael Keaton nel ruolo di Batman, a distanza di trent'anni dalle performance nei film di Tim Burton.