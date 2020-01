Flash, secondo la sceneggiatrice è il momento giusto per fare il film con Ezra Miller

In attesa di sapere maggiori dettagli sulla trama di Flash, film diretto da Andy Muschietti e in arrivo nel 2022, è arrivato il primo commento di Christina Hodson, la sceneggiatrice a cui è stato affidato il progetto.

"Onestamente, non posso dire molto riguardo a Flash" ha ammesso la Hodson a Comicbook.com durante un evento stampa per Birds of Prey, altra pellicola DC di cui ha curato lo script. "Vi dirò che ora è un ottimo momento per realizzarlo, perché lo adoro. Mi sto divertendo molto a lavorarci. E questo è tutto ciò che posso dire in questo momento."

La Hodson si è fatta notare nel 2018 per aver scritto la sceneggiatura di Bumblebee, lo spin-off di Transformers diretto da Travis Knight che ha ottenuto un ottimo riscontro da critica e pubblico. Evidentemente soddisfatta dal lavoro svolto in Birds of Prey, che ricordiamo arriverà nelle sale italiane il 6 febbraio, la Warner Bros. ha deciso di affidarle anche una storia dedicata come quella l'adattamento di Flashpoint.

Il film vedrà Ezra Miller nei panni del velocista scarlatto dopo il suo ruolo in Justice League (e le brevi apparizioni in Batman v Superman e Suicide Squad), per un'uscita prevista il 1° luglio 2022. Per altre notizie sul mondo DC, vi rimandiamo alle ultime indiscrezioni sul costume di Robert Pattinson in The Batman.