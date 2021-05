Flash, Sasha Calle è orgogliosa della nuova fan art dedicata alla Supergirl del film DCEU

Come sappiamo da qualche tempo, Sasha Calle sarà Supergirl nel film Flash del DCEU, attualmente in fase di produzione, diretto da Andy Muschietti e con Ezra Miller nel ruolo del protagonista. L'attrice, nota soprattutto per il ruolo di Lola Rosales nella soap Febbre d'Amore, sarà così la prima Supergirl latina.

Nei giorni scorsi Sasha Calle aveva pubblicato su Twitter una foto in cui sfoggiava un nuovo taglio di capelli, più corto di quello a cui aveva abituato i suoi fan. Il nuovo look ha ispirato una fan art, in cui una Supergirl con le fattezze dell'attrice fluttua nel cielo, nel suo celebre costume blu con mantello rosso.

Evidentemente Sasha Calle ha gradito molto questo omaggio, tanto è vero che, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, ha retwittato il post originale, dell'utente @PapurrCat, definendolo "incredibile" e aggiungendo un cuoricino nella didascalia.

Nei giorni scorsi Andy Muschietti ha pubblicato una foto dal set di Flash. Parlando a febbraio dell'ingaggio di Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, il regista aveva raccontato: "Ho visto più di 400 provini, tra Stati Uniti, Argentina, Brasile, Messico e Colombia. È stato davvero difficile prendere una decisione, ma alla fine abbiamo trovato l'attrice destinata a interpretare questo ruolo."

Oltre a Ezra Miller e Sasha Calle, fanno parte del cast di Flash, tra gli altri, anche Michael Keaton, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Maribel Verdú, Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso. L'arrivo del film nelle sale è previsto per il 4 novembre 2022.