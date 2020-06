Flash, rivelati nuovi dettagli sui Batman di Michael Keaton e Jeffrey Dean Morgan!

Nelle scorse ore Flash di Andy Muschietti ha attirato l'attenzione di Hollywood e dei fan della DC Films quando è stato reso noto che Michael Keaton è in trattative per il ruolo di Batman, che riprenderà dai famosi Batman e Batman Returns di Tim Burton.

Nello scorso weekend però erano emersi anche dei rumor secondo cui il film, che riprenderà a grandi linee la saga a fumetti Flashpoint, avrebbe incluso anche il Thomas Wayne di Jeffrey Dean Morgan visto nel celebre prologo di Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

Pochi minuti fa però ci ha pensato Umberto Gonzalez a fare chiarezza: il celebre reporter di The Wrap, storicamente molto vicino alle produzioni DC Films, ha specificato che la voce su Jeffrey Dean Morgan è stata fabbricata da zero e messa in giro per screditare i cosiddetti scooper che fingono di essere a conoscenza di dettagli inediti sulle produzioni hollywoodiane più attese. Inoltre, Gonzalez ha specificato che Michael Keaton riprenderà il suo ruolo di Bruce Wayne del Burton-Verse, e che la sceneggiatura di The Flash non include in alcun modo la presenza di Thomas Wayne.

"Non c'è Thomas Wayne nei panni del Batman di Flashpoint in The Flash", osserva il reporter. "Fin dalle prime fasi della produzione è stato deciso di provare a coinvolgere il Bruce Wayne di Michael Keaton, ovvero il Batman del Burton-Verse invecchiato, piuttosto che riprendere il fumetto e usare il Batman alternativo di Thomas."

Insomma, è possibile che Flash finirà col viaggiare nell'universo narrativo costruito da Tim Burton per i suoi celebri film del 1989 e del 1992, che magari Muschietti si divertirà a citare con set ricostruiti ad hoc com'è accaduto con Doctor Sleep e Shining. In passato, del resto, era stato confermato che il film avrebbe tratto soltanto ispirazione dal fumetto Flashpoint, evitando una ricostruzione pagina per pagina. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.