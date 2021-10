Flash, le riprese sono finite: Andy Muschietti ringrazia il cast e la troupe

Il regista Andy Muschietti ha voluto ringraziare il cast e la troupe di Flash, il suo ultimo film le cui riprese sono terminate proprio in questi giorni. Protagonista della pellicola è Ezra Miller, che torna ad interpretare Barry Allen per la quarta volta in carriera, ma la prima in un film interamente dedicato al suo personaggio.

Muschietti ha pubblicato una foto molto suggestiva del set, con la seguente didascalia:"Che avventura. Grazie a tutta la troupe e al cast di Flash per aver dato il meglio di sé ogni singolo giorno".

Nel frattempo ieri al DC FanDome è stato pubblicato il primo trailer di Flash che mostra il ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck.



Andy Muschietti è noto per aver diretto i due capitoli cinematografici di IT, tratti dal celebre romanzo di Stephen King.

Il primo IT è l'horror con il più alto incasso di tutti i tempi negli USA, e ha confermato l'incredibile exploit al botteghino nel giorno d'apertura.

Muschietti ha replicato il successo in IT - Capitolo Due e ha poi deciso d'imbarcarsi in questa sfida molto importante come il primo film su Flash.

Nei giorni scorsi Andy Muschietti ha anticipato una notizia poi confermata: al DC FanDome ci sarà una novità su Flash.

E in effetti proprio durante l'evento sono state mostrate le prime immagini del film con Ezra Miller.



Scoprite tutte le rivelazioni del set di Flash, il nuovo film di Andy Muschietti.