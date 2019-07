Flash: tutti i retroscena sulle ultime novità del cinecomic DC

Come ormai saprete, Andy Muschietti è in trattative per dirigere Flash. Il cinefumetto di casa DC è in fase di sviluppo da svariati anni ormai e molti registi sono saliti a bordo del progetto per poi uscirne.

Che la situazione nei confronti del progetto non fosse proprio rosea, lo sapevamo già da alcuni report. Secondo delle indiscrezioni, infatti, Ezra Miller aveva minacciato di uscire dal progetto se la Warner Bros. Pictures avesse deciso di non procedere con la sua idea del film, scritta insieme a Grant Morrison e, a quanto pare, "molto più dark" di quanto voluto dallo studio.

Quello che è successo, stando al The Hollywood Reporter, è che la situazione è precipitata, soprattutto negli ultimi giorni. I registi scelti dallo studio per portare al cinema Flash, il duo John Francis Daley e Jonathan Goldstein, hanno deciso di abbandonare il progetto affermando che c'erano troppe divergenze creative con lo studio e con lo stesso Ezra Miller; a quanto afferma il sito, il duo ha deciso, dunque, di lasciare il film per esplorare altre opportunità nella loro carriera.

Di conseguenza uno si aspetterebbe che a vincerla sia stato Miller ed il suo script firmato con Morrison. Invece, sembra che la Warner abbia rifiutato la sceneggiatura firmata da Miller e Morrison e abbia ordinato a Christina Hodson la riscrittura completa della pellicola della DC. Sebbene questo sia stato confermato dal The Hollywood Reporter, non è chiaro se a questo punto Miller sia ancora coinvolto nel progetto: come detto in precedenza, l'attore aveva espressamente affermato che avrebbe lasciato il progetto qualora la Warner decidesse per il rifiuto del suo script!

In attesa di scoprire se Miller sia ancora a bordo o meno, THR conferma che la Warner ha intenzione di partire con le riprese a gennaio 2020 se Muschietti accetterà l'incarico.