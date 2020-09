Flash, il regista Andy Muschietti vuole realizzare un team-up con Wonder Woman!

Dopo aver rubato la scena al DC FanDome dello scorso agosto, Flash di Andy Muschietti è tornato anche per il secondo 'episodio' dell'evento virtuale, durante il quale ha potuto rispondere ad alcune domande dei fan.

A un certo punto durante il panel dedicato al cinecomic con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, un fan ha chiesto se la speranza del regista e della produttrice Barbara Muschietti fosse quella di realizzare altri film con il personaggio, e se si quali storie avrebbero voluto raccontare.

La risposta è stata: "Sì, vogliamo creare molti film con Flash e in futuro ci piacerebbe vedere un two-hander, ovvero un film con due stelle come protagoniste, due personaggi principali. Ci piacerebbe vedere Flash insieme a Wonder Woman. Penso che sarebbero la coppia perfetta."

Al momento non sono noti molti dettagli sul film The Flash, ma sappiamo per certo che parte della sceneggiatura sarà ispirata più o meno fedelmente al fumetto Flashpoint. Il film esplorerà il concetto di Multiverso ricomincerà tutto 'senza dimenticare', e guarda caso nella storia originale proprio Wonder Woman giocava un ruolo importante nella trama. Resta da vedere se Gal Gadot sarà inclusa o meno in ciò che i Muschietti stanno preparando, ma la possibilità che i due supereroi si riuniscano in futuro sembra assai probabile.

