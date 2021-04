Flash, Ray Fisher: 'Sarà un peccato se Cyborg non apparirà in un cameo'

Proseguono le dichiarazioni di Ray Fisher in merito all'Universo cinematografico DC. Mentre sappiamo che l'attore non dovrebbe più comparire nei panni di Cyborg per via del suo allontanamento forzato dalla Warner, l'attore ha comunque espresso la propria delusione per il fatto di non poter interpretare nuovamente Cyborg nel film dedicato a Flash.

Dalle precedenti dichiarazioni di Fisher sappiamo che il suo Cyborg compariva in ogni versione di Flash scritta fino al momento in cui l'attore era ancora parte integrante del cast della pellicola. Parlando recentemente con Empire Ray Fisher ha ribadito come lui e Andy Muschietti fossero sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda il trattamento del suo personaggio nella pellicola con Ezra Miller protagonista, ma che a quanto pare non era abbastanza da convincere lo studio.

"Andy sembra avere le idee molto chiare e capisce perfettamente questi personaggi perché coltiva le loro relazioni e non fa solamente vedere i loro superpoteri. La pensavamo allo stesso modo ed è un peccato che non ci sia modo di risolvere il problema".

Dopo il disastro di Justice League nel 2017, i piani per un film su Cyborg vennero accantonati e presto l'ira di Ray Fisher si sarebbe abbattuta sullo studio portando di fatto al suo licenziamento dai film Warner/DC.

Tornando al fatto che il ruolo di Cyborg era più di un cameo nel film su Flash, Fisher ha dichiarato: "Per quanto ne sapessi all'epoca non esisteva una Versione di Flash che non includesse Cyborg. Penso che la prospettiva di Rick su Cyborg sarebbe stata interessante, qualcosa poi da esplorare nel film standalone sul personaggio. Non solo dal lato action, perché le sue storie sono ricche di cuore e significato".

Flash uscirà al cinema il 4 novembre 2022, recentemente Billy Crudup ha lasciato il cast per i suoi impegni sul set di The Morning Show.