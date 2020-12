Flash: ecco quando inizieranno le riprese del cinecomic con Ezra Miller

Con l'uscita nelle sale americane di Wonder Woman 1984 ormai archiviata, la Warner è già al lavoro sul suo prossimo cinecomic in arrivo che si prepara a iniziare la sua produzione. Stiamo parlando del film dedicato interamente al Flash di Ezra Miller, il quale introdurrà il concetto di multiverso nel DC Extended Universe diretto da Andy Muschietti.

Secondo un nuovo report lanciato da Backstage, le riprese di Flash dovrebbero avere inizio il prossimo aprile e dovrebbero protrarsi a lungo, data la complessità della storia - che dovrebbe adattare in qualche modo la celebre storyline di Flashpoint - e le numerose presenze che la pellicola prevede, come quelle di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Batman cinematografici. La data d'uscita ufficiale è infatti ancora lontana ed è fissata al 4 novembre 2022.

Le riprese principali dovrebbero svolgersi negli studi Leavesden della Warner, con la sceneggiatura che oltre a essere scritta da Andy Muschietti avrà la firma anche di Christina Hodson, già autrice del precedente Birds of Prey con Margot Robbie.

In una precedente intervista, il boss della DC Films Walter Hamada ha dichiarato che il pubblico è finalmente pronto al concetto di multiverso al cinema: "Non credo che nessun altro ci abbia mai provato" ha infatti spiegato in una recente intervista al New York Times. "Ma il pubblico è abbastanza navigato da capirlo. Se facciamo buoni film, ci seguiranno".

Il DCEU, l'universo in cui "risiedono" supereroi come la Wonder Woman di Gal Gadot o l'Aquaman di Jason Momoa, ha già incrociato l'Arrowverse, "patria" di personaggi della tv come Green Arrow (Stephen Amell) o Supergirl (Melissa Benoist). Abbiamo già visto, nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, il Flash di Ezra Miller incontrare quello di Grant Gustin.

Per altri approfondimenti su Flash, rimandiamo a tutti i personaggi confermati e a una recente notizia sul nuovo costume di Barry Allen.