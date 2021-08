Flash, qual è stata la reazione di Michael Keaton alla sua prima scena nel film?

Il film di Flash diretto da Andy Muschietti è in pieno sviluppo sul set, e una delle star della pellicola, Michael Keaton, ha anticipato qualcosina sulla prima scena in cui avremo occasione di rivedere il suo Batman.

Attualmente impegnato sia dentro e fuori dal set per via del tour promozionale del suo nuovo film, The Protégé, Michael Keaton si è sentito spesso chiedere in questi giorni com'è stato tornare a vestire i panni di Batman nel film di Flash.

Ma mentre sembrerebbe essere stato sorprendentemente facile calarsi di nuovo nel ruolo dell'Uomo Pipistrello ("[Tornare nei panni di Batman è stato] stranamente e ironicamente facile. Un po' di emozione, più che altro una valanga di ricordi", ha affermato infatti l'attore), c'è stato qualcosa che lo ha davvero colpito di questa nuova produzione firmata da Andy Muschietti.

"Senza svelare troppo, cosa che ovviamente non posso fare, per quanto riguarda la prima scena non del film, ma diciamo dell'introduzione di [Batman], posso dirvi che è davvero bella" ha dichiarato ai microfoni di Collider "Così bella che quando siamo arrivati sul set per parlare di un paio di inquadrature e angolazioni, la mia prima reazione è stata 'Whoa, questo si che è grandioso. È fantastico'. Ma non intendo nemmeno per me, ma per l'immaginario, che è fantastico che e in un certo senso ricorda Tim Burton".

Chissà di cosa si tratterà, e se nella stessa scena apparirà anche il Batman di Ben Affleck...

Il film di Flash farà il suo debutto nelle sale a novembre 2022.