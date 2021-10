Flash, la produzione è terminata? Ecco le foto dal set!

Mentre si avvicina sempre più la data del DC FanDome 2021, sembra che si siano concluse proprio questa settimana le riprese sul set di The Flash. A confermarlo è una foto che arriva direttamente dal set, scattata da alcuni addetti ai lavori.

Il team dei tecnici del suono presenti sul set di The Flash ha comunicato con un post su Instagram che la fase delle riprese è ufficialmente terminata.

La foto (prontamente ripresa in un tweet che trovate in calce all'articolo) ritrae gli stessi tecnici con una chiara didascalia: "Concluso The Flash. Giorno 124 con un fantastico team del suono, un cast e una crew brillanti. E' stato impegnativo ma molto divertente".

Anche Ben Affleck, tornato nel ruolo di Batman in The Flash, ha recentemente dichiarato in una recente intervista di essersi divertito molto sul set del cinecomic DC.

La realizzazione del film proseguirà quindi con le successive fasi di post-produzione, ma nel frattempo i fan potranno saperne qualcosa di più dal palco del DC FanDome di sabato 16 ottobre, durante il quale potrebbe essere mostrata un'anteprima del film atteso nelle sale per il 2022 e diretto da Andy Muschietti.

Infatti, nell'ultimo trailer del DC FanDome 2021 abbiamo visto qualche breve scena di alcune delle prossime uscite, tra cui The Batman con Robert Pattinson, Black Adam e il nostro The Flash. Non ci resta che aspettare sabato prossimo per scoprire che sorprese hanno in serbo per noi Ezra Miller e il resto del cast!