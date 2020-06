Flash, problemi di Batman per DC Films: Keaton, Affleck e Pattinson, che succede?

Nelle scorse ore abbiamo avuto alcune succosissime anticipazioni su The Flash, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Ezra Miller che potrebbe coinvolgere il Batman di Michael Keaton.

Che la star dei film di Tim Burton, attualmente in trattative per riprendere il ruolo, alla fine accetti o meno, la notizia riportata nelle scorse ore conferma effettivamente che un Cavaliere Oscuro apparirà nel cinecomic diretto da Andy Muschietti, e questo spalanca le porte ad un grosso problema di marketing: con la "ripartenza" dello Snyder-Verse con la distribuzione di Zack Snyder's Justice League e l'arrivo di The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, la DC Films e la Warner Bros. avranno tra le mani ben tre diversi Cavalieri Oscuri, una situazione che potrebbe creare non pochi grattacapi dal punto di vista mediatico.

Aggiungete a tutto ciò anche l'enorme successo di Joker, un film indipendente in cui però Bruce Wayne compare e ha anche un ruolo abbastanza centrale, e avremo un piccolo caos intorno al "marchio" Batman.

Questo perchè, partendo dal presupposto che il Batman di Pattinson sarà slegato dal DC Extended Universe, a questo punto l'universo "ufficiale" dei cinecomic Warner si troverà senza un suo Cavaliere Oscuro, dato che quello "in carica" secondo la linea narrativa sarebbe nientemeno che Ben Affleck. A venirci incontro ci pensa l'indiscrezione secondo cui Keaton assumerà un ruolo à la Nick Fury dal film di Flash in avanti, e questo dettaglio potrebbe voler dire che il cinecomic - che ruoterà intorno a viaggi nel tempo e viaggi interdimensionali - spazzerà via la storyline del Batman di Affleck, che ricordiamo essere in attività da oltre vent'anni nel DC Extended Universe (come visto in Batman v Superman di Zack Snyder).

