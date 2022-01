Flash: il poster ispirato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness vi farà impazzire!

Di recente abbiamo visto il nuovo logo ufficiale di The Flash insieme a quello di Aquaman & The Lost Kingdom, ma grazie all'artista theimiginativehobbyist possiamo mostrarvi un poster fan-made ispirato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come ricorderete, la locandina e trailer di Doctor Strange 2 sono stati ufficialmente pubblicati dalla Marvel qualche tempo, e anche se al momento si conoscono pochissimi dettagli della trama ufficiale, per i fan è già chiaro da mesi che ci saranno grossomodo diversi punti in comune con The Flash della DC Films, a partire ovviamente dall'idea di utilizzare il Multiverso come grande MacGuffin narrativo.

Ed è proprio da questo parallelismo che imiginativehobbyist è partito per realizzare un fantastico fan-poster di The Flash che evoca quello di Doctor Strange 2: nel caso della locandina ufficiale del film Marvel, abbiamo diverse varianti di Doctor Strange e Wanda, mentre nel caso di quella del titolo DC vediamo, da sinistra a destra, il Batman di Ben Affleck, la Supergirl di Sasha Calle, il Flash di Erza Miller, il Batman di Michael Keaton e infine nuovamente Ezra Miller nei panni di un'altra versione di Barry Allen/The Flash, già intravista nel primo teaser trailer di The Flash. Potete ammirare (e paragonare) entrambi i poster in calce all'articolo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale dal 4 maggio prossimo, mentre The Flash arriverà il 4 novembre. Quale dei due titoli attendete di più? Ditecelo nei commenti!