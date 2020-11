Flash, tutti i personaggi confermati e vociferati per il film DC con Ezra Miller

Dopo che Brandon Routh ha aperto ad un'eventuale presenza del suo Superman nel film dedicato a Flash, vediamo insieme tutti i personaggi confermati per lo stand-alone con protagonista Ezra Miller e quelli la cui presenza è stata invece suggerita solamente dai rumor.

Esclusa l'ovvia partecipazione del velocista scarlatto introdotto in Justice League, le principali fonti d'informazione di Hollywood hanno anticipato che il film di Andy Muschietti vedrà due ritorni inattesi. Stiamo parlando di Michael Keaton e Ben Affleck, che riprenderanno i panni delle loro versioni di Batman create rispettivamente da Tim Burton e Zack Snyder. È inoltre confermata la presenza di Billy Crudup nel ruolo di Henry Allen, il padre di Barry già apparso in Justice League.

Sappiamo grazie all'Hollywood Reporter che nei mesi scorsi è entrato in trattative per un cameo anche Ray Fisher (Cyborg), ma tutto dipenderà dall'evolversi del suo scontro con Warner Bros per via delle accuse rivolte a Joss Whedon e diversi alti dirigenti della compagnia.

Passando alle voci di corridoio, qualcuno ha suggerito che lo studio sarebbe alla ricerca di una nuova interprete di Iris West, mentre altri hanno parlato della possibile presenza di Eobard Thawne aka Anti-Flash come villain. Ancora nessuna conferma sulla presenza di Superman (Ruth) e del Flash di Grant Gustin, entrambi legati ad un eventuale cameo riguardante il Multiverso. Per finire, il mese scorso The Illuminerdi ha affermato che Warner vorrebbe nel film anche la Wonder Woman di Gal Gadot.

CONFERMATI

Barry Allen/Flash - Ezra Miller

Bruce Wayne/Batman - Michael Keaton

Bruce Wayne Batman - Ben Affleck

Henry Allen - Billy Crudup

POTENZIALI

Victor Stone/Cyborg - Ray Fisher

Iris West

Anti-Flash

Diana Prince/Wonder Woman - Gal Gadot

Clark Kent/Superman - Brandon Ruth

Barry Allen/Flash - Grant Gustin

Vi ricordiamo che, in seguito al recente rinvio di The Batman, l'uscita di Flash è stata posticipata a novembre 2022.