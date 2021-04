Flash, partono ufficialmente le riprese! Svelato il logo dello stand-alone con Ezra Miller

Con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto anticipato da Deadline, il regista Andy Muschietti ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di The Flash, atteso stand-alone del DCEU che vedrà Ezra Miller nei panni del velocista scarlatto già introdotto in Justice League.

Nel dare la notizia, il filmmaker dietro al successo di IT e IT - Capitolo 2 ha pubblicato su Instagram un motion poster che offre un primo sguardo al logo ufficiale del film.

Oltre a ritrovare Miller nei panni di Barry Allen/Flash, gli spettatori potranno assistere al già annunciato ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle rispettive iterazioni di Batman. Mentre il ruolo di Affleck non è ancora chiaro, ricordiamo che i primi report descrivevano il Bruce Wayne di Keaton come una sorta di Nick Fury del DCEU. Purtroppo al momento i dettagli sulla trama sono ancora tenuti sotto segreto, ma sembra che ciò sarà possibile per via di alcune similitudini con la trama di Flashpoint, celebre miniserie a fumetti scritta da Geoff Johns in cui Flash si ritrovava a viaggiare nel tempo.

Sempre per quanto riguarda il cast, è stata annunciata la presenza di Sasha Calle come Supergirl, mentre Ron Livingston sostituirà Billy Crudup come interprete di Henry Allen. L'uscita di Flash è fissata al 4 novembre 2022. Cosa vi aspettate dalla prima avventura da solista di Barry? Fatecelo sapere nei commenti.