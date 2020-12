Flash, il nuovo costume di Barry Allen sarà realizzato da Bruce Wayne

Secondo quanto dichiarato dal regista Andy Muschietti, Barry Allen otterrà un nuovo costume da Bruce Wayne nel film Flash, che racconterà le avventure del supereroe interpretato da Ezra Miller. La conferma è arrivata nel corso del CCXP, durante il quale si è parlato del rapporto tra Batman e Flash e dell'aiuto di Bruce Wayne a Barry Allen.

"Si tratta di una parte molto rilevante dell'impatto emotivo del film. L'interazione e la relazione tra Barry e il Wayne di Affleck porteranno ad un livello emotivo che non abbiamo mai visto prima. Si tratta del film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più legati di quanto pensiamo. Entrambi hanno perso la madre per omicidio, e questo è uno dei legami emotivi del film. Ed è proprio qui che entra in gioco il Batman di Affleck".



Muschietti ha elogiato la versione di Ben Affleck:"Il suo Batman ha una dicotomia molto forte che è la sua mascolinità, a causa del suo aspetto, della figura imponente che ha e della sua mascella, ma è anche molto vulnerabile. Sa come liberarsi da quella vulnerabilità. Ha solo bisogno di una storia che gli permetta di portare quel contrasto, quell'equilibrio".

Andy Muschietti dirigerà Flash, con protagonista Ezra Miller. Nel cast del film anche Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup, Kiersey Clemons, Ray Fisher e Grant Gustin.

Secondo il regista, Flash porterà il DC Universe dove non è mai stato prima.

Scoprite cosa significa il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman per Flash, il film che vedrà anche Affleck tornare nei panni dell'Uomo Pipistrello.