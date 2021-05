Flash: le nuove foto dal set mostrano villa Wayne di Michael Keaton sotto attacco!

Dopo la conferma del ritorno di Michael Keaton in Flash e le prime foto dalla Villa Wayne del Batman di Tim Burton, emergono nuovi scatti dalla produzione DC Films.

Come potete vedere nelle quattro foto pubblicate nel post in calce all'articolo, l'account Twitter RutStamSound ha portato sul un importante dietro le quinte sul film di Andy Muschietti.

"Hollywood è a Stamford in questo momento!", si legge nel tweet. "Si pensa che sia il nuovo film con Batman, The Flash, girato Burghley House. C'è una stretta sicurezza il che significa niente interviste con le star, tuttavia è stata avvistata una figura con un lungo mantello nero (non da noi!)", ha scritto l'account. Nelle immagini si vede la celebre villa usata per il film del 1989 e anche del fumo che si alza dalla magione, che sembra in preparazione per una scena d'azione.

Ricordiamo che, oltre a Ezra Miller nei panni di Flash, il film includerà anche il debutto di Supergirl sul grande schermo e gli attesissimi ritorni di Michael Keaton e Ben Affleck, entrambi nei panni dei rispettivi 'vecchi' Batman. "Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto in passato oggi sono valide", ha detto in una precedente intervista il regista Andy Muschietti. "Tutti i film che avete visto esistono nello stesso multiverso".

Flash ha attualmente una data di uscita prevista per il 4 novembre 2022.