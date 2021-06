Flash: una nuova foto dal set mostra il Barry Allen di Ezra Miller con l'anello di Flash

Dalle nuove immagini provenienti dal set di Flash diretto da Andy Muschietti, una in particolare si sofferma sul personaggio di Barry Allen interpretato nuovamente da Ezra Miller in questo franchise. L'immagine pone particolare attenzione a un dettaglio, nella mano del protagonista vediamo spuntare un anello, spesso indossato dal personaggio.

La foto mostra Barry Allen sulla scalinata in cui abbiamo visto comparire anche il Bruce Wayne di Michael Keaton ed è lo stesso set dove abbiamo potuto ammirare per la prima volta la nuova Supergirl di Sasha Calle in costume! L'immagine è molto ravvicinata e da questa possiamo notare che Barry Allen indossa il celebre anello di Flash nella mano sinistra.

Apparso per la prima volta nella storia Showcase #4 del 1956, l'anello che Barry indossa e ricavato dalle fedi nuziali dei suoi genitori e permette al personaggio di nascondervi il proprio costume quando indossa abiti civili. Una versione dello stesso anello è già apparsa nel corso della quinta stagione di The Flash su The CW ma i fan non vedono l'ora di vederlo sul grande schermo per la prima volta, specialmente dopo che il suo utilizzo non è stato mostrato in Justice League.

Inoltre, Miller è stato avvistato durante le riprese di una scena in compagnia di Kiersey Clemons, attrice ingaggiata per la parte di Iris West e già apparsa nei panni del personaggio nel corso di Zack Snyder's Justice League.



Che ve ne pare di queste prime foto dal set? Vi convince il look dei personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, oltre a Keaton, è stato confermato il ritorno di Ben Affleck nel ruolo del Cavaliere Oscuro, che dunque potrebbe essere protagonista di uno dei prossimi scatti "rubati" dal set della pellicola.