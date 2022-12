Flash, tanti 'vecchi' camei e Batman: 'Come Spider-Man No Way Home ma fatto bene!'

Warner Bros Discovery in queste ore ha ufficialmente modificato la data di uscita di The Flash, ma per il cinecomix con protagonista Ezra Miller è appena emerso un nuovo report con tantissime novità.

Su Deadline e World of Reel infatti si legge che The Flash ha riscosso il più ampio consenso di sempre in casa Warner Bros con i test-screening, ottenendo votazioni più alte del recente The Batman e dell'amatissimo Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Una fonte ha rivelato al magazine che il film diretto da Andy Muschietti è "come Spider-Man: No Way Home della Marvel, ma fatto bene", con una trama riguardante anche in questo caso il Multiverso e diverse versioni degli eroi protagonisti, inclusi i Batman di Michael Keaton e di Ben Affleck: il ruolo del primo è descritto come 'fondamentale' per la storia e molto esteso ("circa la metà del film, che dura 140 minuti") mentre quello del secondo parrebbe essere ridotto a poco più di un cameo.

Ma a proposito di camei, le sorprese in serbo per The Flash sarebbero parecchie: stando alle informazioni trapelate dai test-screening, infatti, oltre ai ritorni di Jason Momoa e di Gal Gadot nei panni rispettivamente di Aquaman e Wonder Woman, il film - rullo di tamburi - includerà anche il Superman di Christopher Reeve, il Batman di Adam West, la Supergirl di Helen Slater e la Wonder Woman di Linda Carter...tutto questo grazie al Multiverso DC, che sarà sconquassato dalla decisione di Flash di tornare indietro nel tempo per provare a salvare sua madre.

Tuttavia gli spettatori insistono su un dettaglio non da poco: la storia del film, nonostante tutti questi camei, non è solo molto coerente ma anche estremamente emozionante, divertente e piena di cuore, e Ezra Miller sarebbe fantastico nella parte di Barry. Insomma, un brusio di complimenti interminabili che di certo non può che far bene ad un film di cui finora si è parlato solo per una serie di aspetti extra-cinema.

Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali, dunque come al solito vi invitiamo a prenderle con le dovute precauzioni. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. La nuova data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata al 16 giugno 2023.