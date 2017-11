Flash nel nuovo spot di Justice League, Gal Gadot parla di Wonder Woman

Probabilmente siamo alle ultime battute per quanto riguarda il marketing di, il cinefumetto targato Warner Bros. Pictures/DC Entertainment che vede riuniti, per la prima volta, i supereroi della DC Comics.

La Warner ha diffuso un nuovo spot televisivo - che include delle nuove sequenze con il Barry Allen/Flash di Ezra Miller - e che voi potete trovare qui sotto.

Intanto Gal Gadot, interprete del personaggio di Wonder Woman, ha risposto ad una semplicissima domanda: 'Wonder Woman è stata 'attiva' sulla Terra quando è svanita per circa un secolo?'. "Chiaramente, sia se Wonder Woman era lì fuori più o meno in incognito, lei è stata coinvolta ed è stata molto attiva nella terra degli uomini" spiega la Gadot "E ha sempre salvato e aiutato le persone e cercato di rendere il mondo un posto migliore. Ma è tutto quel che posso dirvi a riguardo."