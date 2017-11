Flash è il migliore dei migliori nel nuovo spot tv di Justice League

è uno dei personaggi principali di Justice League , il nuovo cinecomic della DC/Warner che riunisce un gruppo di metaumani per affrontare il malvagio Steppenwolf e salvare il pianeta. Se abbiamo già avuto modo di vedere Batman e Wonder Woman, sicuramente Flash è uno dei profili più attesi dai fan, anche per l'interpretazione di

Flash avuto due brevi apparizioni sia in Batman v Superman: Dawn of Justice che in Suicide Squad ma non abbiamo ancora avuto modo di vederlo in azione. Dal trailer sappiamo che Bruce Wayne lo recluta e Barry Allen accetta perché sta cercando degli amici e pensa che sarà bello. La Warner Bros. ha sicuramente deciso di puntare sull'ingenuità infantile di Barry, che porterà un'energia giovanile al team.

Flash nei fumetti possiede uno dei poteri più incredibili della Justice League, una velocità che gli consente eventualmente di passare attraverso gli oggetti solidi e di tornare indietro nel tempo.

Ecco perché nell'ultimo teaser che vi mostriamo Flash viene definito "il meglio del meglio". Flash è un supereroe ancora molto acerbo e quindi nel film vedremo il suo avvicinamento al concetto di eroe e anche le parole di Wonder Woman nei suoi confronti:"Nessun altro può fare quello che fai. Abbiamo bisogno di te" gli daranno grande fiducia. Naturalmente anche Aquaman e Cyborg sono relativamente nuovi come personaggi quindi Justice League sarà un mix interessante tutto da scoprire. E Flash dovrà dimostrare di essere davvero il migliore.

Diretto da Zack Snyder e completato poi da Joss Whedon, Justice League comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Ciarán Hinds, Diane Lane, J.K. Simmons e Connie Nielsen.