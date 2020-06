Flash: Michael Keaton in trattative per interpretare Batman, clamoroso!

Con un una mossa a sorpresa, Warner Bros. e DC Films starebbero cercando un accordo con Michael Keaton per riportarlo sullo schermo come Bruce Wayne nel film di Flash con protagonista Ezra Miller.

A quanto non ci dovremmo preoccupare troppo di non stare ricevendo aggiornamenti sul film di Flash, perché l'ultimo ha del clamoroso: secondo quanto riportato da The Wrap, Michael Keaton, il Batman delle pellicole di Tim Burton (Batman e Batman - Il Ritorno) sarebbe in trattative per riprendere il ruolo proprio nel lungometraggio diretto da Andy Muschietti.

Al momento ci si troverebbe nelle fasi iniziali degli accordi, e potrebbero andare a buon fine come anche sfumare del tutto, quindi incrociamo le dita.

Non si conosce ancora l'entità del ruolo, ma sembrerebbe proprio che si voglia sfruttare il più possibile l'idea del Multiverso (di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio con lo spassoso cameo di Miller in The Flash) e l'opportunità che una storyline come Flashpoint possa fornire.

Pare dunque che dal viaggio nel tempo del Barry di Ezra (in cui cercherà di salvare la vita della madre), verrà generato un altro universo protetto dal Batman di Keaton. Dovremmo quindi avere modo di vedere cosa ha combinato il suo Bruce negli ultimi 30 anni, dato che, sempre secondo The Wrap, il film farà riferimento a questa versione, e non alla successiva delle pellicole di Schumacher.

Il Batman di Matt Reeves, invece, non verrà direttamente influenzato dall'eventuale ritorno di Keaton in Flash, e continuerà ad essere visto come il futuro del franchise, sebbene (stando a quanto riporta THR) si parli del Batman di Keaton come una sorta di Nick Fury per il DCEU, e quindi potrebbe diventare una presenza regolare nelle pellicole a venire.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti al riguardo.

E voi, cosa ne pensate di questo possibile ritorno? Fateci sapere nei commenti.