Flash: Michael Keaton sfoggerà anche un costume blu nel cinecomic con Ezra Miller?

In questi ultimi giorni il film su Flash diretto da Andy Muschietti è stato al centro delle cronache per via dei problemi legali del suo attore protagonista e per il fatto che Ezra Miller sia praticamente fuori dal DCEU e dai prossimi franchise targati Warner in generale. Tuttavia, il film fa parlare di sé per quel che riguarda Michael Keaton.

Un nuovo report suggerisce che il Bruce Wayne/Batman di Michael Keaton sarà dotato di una Batsuit blu nel film The Flash facente parte del DC Extended Universe (DCEU). La notizia proviene da KC Walsh, scooper solitamente affidabile, la cui fonte sostiene che il Crociato Incappucciato di Keaton conserva il suo costume classico nell'armadio. Tuttavia, non ha potuto confermare se indosserà effettivamente quella versione della Batsuit quando il film arriverà nelle sale.

La notizia coincide con il filmato di The Flash mostrato al CinemaCon di quest'anno, in cui si vede una scena nella Batcaverna che mostra diverse tute da pipistrello del Cavaliere Oscuro. Tuttavia, il filmato non ha rivelato se le tute avranno un ruolo più importante nella storia o se saranno dei semplici ma gustosi easter egg.

Per ora, la DC e la Warner Bros. Discovery stanno tenendo tutto molto segreto e finora hanno rivelato solo un'immagine di Keaton con la sua classica tuta da Batman del 1992. Il ruolo che il Batman di Keaton avrà nel film è ancora un mistero, ma le notizie indicano che apparirà in più progetti del DCEU e che sarà una sorta di Nick Fury (Samuel L. Jackson) dell'universo condiviso DC. Anche se non è chiaro se Keaton diventerà effettivamente il Nick Fury del DCEU, sappiamo che riprenderà il suo ruolo di Batman dopo The Flash in Batgirl.