Flash, Michael Keaton sul ritorno del suo Batman: 'Vedremo cosa succede'

Sono passati 30 anni dal Batman di Tim Burton, ma il ricordo del Bruce Wayne di Michael Keaton è ancora vivo nei cuori dei tanti fan che sperano, prima o dopo, di veder tornare l'attore in quel di Gotham: eventualità, quella di un Keaton-bis, che in realtà è diventata negli ultimi tempi piuttosto concreta.

Qualche tempo fa è stato infatti confermato che Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman nel film su Flash con Ezra Miller: l'attore, però, interrogato sulla questione ha ammesso di essere troppo carico di lavoro al momento per poter pensare concretamente alla cosa.

"Mi serve un po' di tempo per pensare, perché fortunatamente ho un sacco di lavoro al momento. Non so perché ma ne ho tanto, quindi, sai, a dir la verità da qualche parte sul mio iPad dovrebbe esserci una spiegazione di tutta questa cosa di Flash, ma non ho ancora avuto il tempo... Li ho chiamati e gliel'ho detto: 'Ad essere onesto in questo momento non ho tempo di leggere niente'" ha spiegato l'attore.

Keaton ha poi proseguito: "Staremo a vedere cosa succede. Sarà divertente, vedremo cosa succede. Voglio dire, voi sapete realmente di cosa stiamo parlando? Potrei riempirvi di stro***te. Una volta gliel'ho chiesto, ho detto: 'Si farà o no?' E loro: 'Sì, sì, lo faremo'. Ora probabilmente mi metterò a pensarci più del dovuto, ma fino ad allora non vorrei pensarci". Keaton a parte, intanto, Zack Snyder ha mostrato il suo entusiasmo per il ritorno di un altro Batman nel film su Flash.