Flash, Michael Keaton riesce ancora a indossare il costume del Batman del 1989

Il film sul Flash di Ezra Miller ci darà finalmente modo di rivedere Michael Keaton nei panni di Batman dopo l'indimenticabile esperienza dei due film di Tim Burton dedicati al giustiziere mascherato di Gotham: ma riuscirà la star di Birdman a stare comoda nel suo costume da pipistrello dopo 30 anni di inattività?

Mentre George Clooney smentisce il suo ritorno come Batman in Flash, dunque, Michael Keaton sembra in effetti più a suo agio di quanto pensassimo con la ripresa dell'attività da supereroe: l'attore, inaspettatamente, ha addirittura dichiarato di entrare ancora perfettamente nel costume indossato nel 1989 per il film di Tim Burton!

A svelarlo è stato lo stesso Keaton durante un'ospitata da Stephen Colbert: "L'ho già fatto" ha infatti risposto l'attore al conduttore che gli chiedeva quanto fosse stato difficile indossare il costume e se questo avesse avuto bisogno di qualche accorgimento per permettere al nostro di entrarvi.

Un risultato davvero niente male se consideriamo il tempo trascorso dal Batman del 1989 e il fatto che il nostro Michael Keaton abbia festeggiato proprio un mese fa i suoi 70 anni: da parte nostra, insomma, non possiamo che fargli i nostri più sentiti complimenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto Ben Affleck circa il suo ritorno nei panni di Batman.