Flash, senza Michael Keaton la produzione del film avvicinerà Christian Bale!

Il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman ha senza dubbio fatto impazzire di entusiasmo i fan dell'universo di Tim Burton e gettato Flash di Andy Muschietti di prepotenza nella lista dei film più attesi, ma le trattative non sono state ancora risolte in via ufficiale.

Tuttavia la sceneggiatura sarebbe ormai pronta e la presenza di un Bruce Wayne/Batman, a meno di prossime modifiche, sarebbe stata ben più che assodata: quindi, che Keaton accetti o meno, la produzione dovrà ottenere il suo Batman.

Ora, secondo il DCEU Mythic del sempre affidabile Jeremy Conrad, i colloqui tra DC e Keaton sono attualmente in corso, ma nel caso in cui falliscano la Warner Bros. sarebbe pronta ad avvicinare nientemeno che Christian Bale, che ha interpretato il Cavaliere Oscuro nella famosa e acclamata trilogia scritta e diretta da Christopher Nolan. Niente George Clooney né Val Kilmer, quindi, ma neanche Ben Affleck: sempre Conrad ha infatti riferito che lo studio al momento non ha in programma di avvicinarsi a Ben Affleck, il quale ha espresso in passato la sua decisione di aver definitivamente concluso il suo ciclo con il ruolo.

A questo punto la domanda è lecita: chi preferireste veder tornare, Michael Keaton o Christian Bale? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.