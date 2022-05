Flash, Michael Keaton è di nuovo Batman in questa strepitosa fan art del cinecomic DC

Manca ancora parecchio all'uscita di Flash al cinema, soprattutto dopo che Warner ha rinviato i suoi cinecomic al 2023, ma i fan sono sempre molto impazienti, specialmente per quanto riguarda il cinecomic di Andy Muschietti che per la prima volta nel DC Extended Universe esplorerà il concetto di Multiverso. L'attesa è tutta per il Batman di Keaton.

Sappiamo infatti che Michael Keaton tornerà come Batman in Flash, mentre quest'ultimo approfondirà il concetto di Multiverso probabilmente con l'intento di salvare la propria madre dalla morte (ricalcando la storyline presente in Flashpoint); Keaton sarà Batman anche in Batgirl, che dovrebbe essere posticipato a sua volta poiché gli eventi di quel film si svolgono successivamente al film con Ezra Miller (o almeno così è intuibile).

Dopo la diffusione della Bat-suit di Keaton in Flash, i fan si sono sbizzarriti omaggiando il Cavaliere Oscuro di Tim Burton con una serie di fan art strepitose, tra cui quella che vi mostriamo oggi e che mostra il Batman di Keaton con un costume molto simile a quello visto in Batman - Il Ritorno del 1992.

Nel frattempo, sarebbe stata smentita la voce che voleva Warner in cerca di un sostituto di Ezra Miller, per via dei guai legali dell'interprete di Flash; Miller è stato arrestato due volte nell'ultimo mese per una serie di comportamenti assurdi: prima a causa di alcune molestie violente nei confronti di una coppia, in seguito a causa di una vera e propria aggressione ai danni di una ragazza. La Warner avrebbe indetto immediatamente dopo una riunione per decidere il futuro di Miller allo studio (visto il suo coinvolgimento in più progetti futuri), ma per il momento pare che la situazione sia rimasta invariata.

The Flash uscirà il 23 giugno 2023, curiosamente nella stessa data d'uscita del primo Batman di Tim Burton (nel 1989).