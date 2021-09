Flash: il nuovo logo rosso di Batman prepara all'arrivo di Red Death? Ecco cosa sappiamo!

La comparsa del nuovo logo di Batman con i colori del Flash di Ezra Miller da parte del regista del film Andy Muschietti ha portato i fan a speculare sulla possibile introduzione nell'universo cinematografico DC di un personaggio entrato nel canone ufficiale solo di recente; stiamo parlando di Red Death, sorta di ibrido tra Batman e Flash.

Il nuovo logo rosso e giallo di Batman visto nell'immagine condivisa sui suoi canali social da Muschietti ha fatto letteralmente impazzire i fan e portato proprio questi ultimi a speculare circa il suo possibile significato. Come già detto in precedenza, questo potrebbe voler dire che può esistere una versione alternativa del Batman di Michael Keaton così come invece potrebbe essere un'indicazione della presenza nel film del personaggio di Red Death. Aggiunta relativamente recente al canone fumettistico della DC, Red Death ha fatto il suo debutto ufficiale Dark Days: The Casting #1 di Scott Snyder e Greg Capullo nel 2017.

Membro dei Dark Knights - un gruppo di versoni alternative di Batman sparse per il multiverso guidate da The Batman Who Laughs - Red Death si è rivelato come una versione malvagia e ibrida tra Batman e Flash. Nell'universo alternativo di Terra-52 Bruce Wayne rimane traumatizzato dalle morti dei vari Robin e decide di compiere una escalation della sua lotta al crimine inglobando in sé la Speed Force. Bruce quindi assorbe una sua versione dei poteri di Flash combinando la sua Batmobile e il tapis roulant cosmico e decide di mascherarsi come Red Death.

L'inclusione di Red Death nel film su Flash di Muschietti sembra un'aggiunta bizzarra ma è perfettamente in linea con la narrazione che potremmo trovarci di fronte, dato che il film esplorerà il Multiverso della DC Comics, con il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman e contemporaneamente di Ben Affleck in quelli del Cavaliere Oscuro visto in Justice League. In Flash potrebbe tornare anche Martian Manhunter, direttamente dalla Snyder Cut di Justice League.