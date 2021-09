Flash: il logo di Batman si tinge di rosso e giallo nella nuova immagine del cinecomic!

Mentre le riprese del film dedicato al Flash di Ezra Miller continuano nella loro tabella di marcia, Andy Muschietti ha deciso di mettere ancora più carne sul fuoco condividendo una nuova immagine tratta dalla pellicola. Si tratta in questo caso del celebre logo di Batman visto nei film di Tim Burton solo che stavolta è tinto di rosso e giallo.

Si tratta infatti del logo di Batman esibito da Michael Keaton nei film diretti da Tim Burton solo che nella foto questo è completamente dipinto di rosso con una spruzzata di giallo per il fulmine, che contraddistingue il logo di Flash. Dopo la diffusione dell'immagine da parte di Muschietti, le discussioni sul film sono ovviamente schizzate alle stelle con le speculazioni che si fanno ora sempre più insistenti circa questa versione alternativa di Batman e del suo costume, o potrebbe indicare l'esistenza di Red Death, la versione alternativa e minacciosa di Batman apparsa nei fumetti Dark Knights: Metal. Considerando che il film su Flash esplorerà il multiverso DC tutto è possibile e da non escludere dalla lavagna.

Il Flash in uscita nel 2022 si concentrerà sulla storia del Flashpoint dei fumetti, nei quali Barry Allen usa le sue abilità per viaggiare nel tempo e fermare l'omicidio di sua madre. Un'azione che potrebbe avere conseguenze di un certo tipo. Il film sarà l'addio definitivo di Ben Affleck al ruolo di Batman, un saluto che aprirà al ritorno di un attore che ben conosciamo. Infatti, dopo 30 anni, Michael Keaton vestirà i panni di Batman ancora una volta. L'attore era apparso per la prima volta nel ruolo di Bruce Wayne nel film di Tim Burton del 1989, e adesso, considerando che Flash ha a che fare con i viaggi nel tempo, potrebbe interpretare una versione più matura del personaggio.

A quanto pare Ezra Miller ha firmato per altri due film su Flash che dovrebbero quindi formare una trilogia sul suo personaggio. Flash di Andy Muschietti uscirà nel 2022.