Flash, Kiersey Clemons tornerà nel film nel ruolo di Iris West

Un altro ritorno è stato annunciato per il film di Flash con protagonista Ezra Miller: nella pellicola diretta da Andy Muschietti rivedremo la Iris West di Kiersey Clemons, l'attrice originariamente scelta per interpretare la parte nel DCEU.

Come ormai noto ai più, nel film di Justice League come l'aveva inteso Zack Snyder sarebbe dovuto comparire anche il personaggio di Iris West, lo storico interesse amoroso di Barry Allen, che per l'occasione avrebbe avuto il volto di Kiersey Clemons (Cloud 9, Eye Candy).

Le scene erano state già girate, l'annuncio era stato dato, e nessuno all'epoca si aspettava che il personaggio venisse accantonato. Eppure, con il cambio di regista vennero anche apportate sostanziali modifiche alla sceneggiatura, e nella versione di Justice League uscita nelle sale Iris West non fa la sua apparizione.

Con il passare del tempo, e l'incertezza che ha accompagnato il lungometraggio dedicato a Flash fino all'arrivo di Andy Muschietti, si era iniziato a pensare che per Iris ci sarebbe potuto essere un recast, e il ritorno di Kiersey Clemons nel ruolo sembrava sempre più lontano.

Quest'oggi, tuttavia, è stato confermato che sarà proprio lei a dare il volto alla reporter del Central Citizen nel film, e sappiamo già che la vedremo formalmente debuttare nel ruolo in Zack Snyder's Justice League, la versione integrale del film in arrivo il 18 marzo su HBO Max.

Non ci resta dunque che aspettare i due progetti per scoprire come sarà la Iris West del DCEU.