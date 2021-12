Flash, Kevin Smith dice la sua: 'Dovrebbe tornare anche Christian Bale come Batman'

Nel corso di una delle ultime puntate del suo podcast ufficiale, Kevin Smith si è soffermato a parlare di uno dei cinecomic più attesi del prossimo anno, ovvero il Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller. Nel film sappiamo già che ci saranno i Batman di Michael Keaton e quello di Ben Affleck, ma per Smith pesa l'assenza di Christian Bale.

ATTENZIONE: questo articolo contiene SPOILER su Spider-Man: No Way Home.

In poche parole, per Smith il Batman di Christian Bale amatissimo dai fan e che è stato protagonista della migliore trilogia sul Cavaliere Oscuro, quella diretta da Christopher Nolan, dovrebbe assolutamente far parte del nuovo film su Flash in arrivo l'anno prossimo nelle sale cinematografiche anche solo per replicare quel momento alla Spider-Man: No Way Home, in cui abbiamo rivisto tutti e tre gli Spider-Man cinematografici riuniti nella stessa inquadratura e presenti nello stesso film.

"Detto, questo - ha detto Smith - questo film che stanno realizzando con Michael Keaton che torna a essere Batman mi farà venire le lacrime agli occhi. Quello è il mio Batman. Sono emotivamente molto legato al Batman di Tim Burton del 1989, così vedendo loro che lo riportano indietro nel loro universo capisco che stanno puntando ai vecchietti come me".

Quindi, Smith ha lanciato la provocazione: "Se vogliono replicare quello che ha fatto No Way Home, però, farebbero meglio a inserire anche Christian Bale. Fossi in loro consegnerei un camion pieno di a Bale soldi solo per portarlo dentro al film per due minuti, così da poter avere il nostro No Way Home".

In una recente intervista al Sunday Times, Michael Keaton ha dichiarato che non intende anticipare nulla del ruolo di Batman in The Flash. Alla domanda diretta su quale sarà il suo contributo al film, l'attore ha risposto: "Sarò onesto, non voglio parlarne, perché rovinerebbe il divertimento". Michael Keaton tornerà in Batgirl sempre nel ruolo di Batman / Bruce Wayne.