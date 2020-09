Flash, Jeffrey Dean Morgan era in lizza: questo concept art ufficiale è la prova!

Jerad S. Marantz ha pubblicato sui social un concept art riguardo un lavoro su The Flash che riguarda Thomas Wayne. Uno dei tanti progetti sul personaggio DC che sono stati messi in cantiere e che non vedranno mai la luce. Il concept art di Marantz svela un'indiscrezione già trapelata: Jeffrey Dean Morgan era in lizza per il ruolo.

"Ecco un design di Batman che ho realizzato per un progetto annullato" ha dichiarato Marantz "Si tratta sempre di una sfida incredibile realizzare un costume da pipistrello e farlo funzionare per una nuova storia. Batman è il mio personaggio preferito in assoluto dei fumetti e non mi stancherò mai di lavorarci".

Sono così tante le versioni di The Flash che sono passate in cantiere alla Warner Bros. che per diverso tempo ci sono state voci che Jeffrey Dean Morgan avrebbe ripreso il ruolo del padre di Bruce, Thomas Wayne.



"Quello che so di Flashpoint Batman è che per me ha senso è che penso non solo che sia il più oscuro dei Batman ma anche il più bello, adoro la trama [...] sono molto consapevole di quello che è il personaggio e probabilmente sarebbe l'emozione di una vita indossare quella tuta" dichiarò Morgan.

Attualmente è in lavorazione un film, The Flash, diretto da Andy Muschietti, con Ben Affleck che affiancherà Michael Keaton, di ritorno in un franchise DC dopo aver interpretato Batman nei due film diretti da Tim Burton, Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992).

Su Everyeye trovate la recensione di Batman v Superman: Dawn of Justice e la recensione di Justice League.